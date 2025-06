Centrosinistra Diviso: Manifestazioni e Contrasti su Gaza

Due manifestazioni si sono svolte a distanza di 24 ore e 530 chilometri, entrambe incentrate sulla situazione a Gaza. A Milano, i centristi e una parte del PD hanno espresso critiche alla politica di Netanyahu, mantenendo un approccio di solidarietà verso Israele. A Roma, invece, il PD, assieme a Conte, Bonelli e Fratoianni, ha mostrato un atteggiamento più critico nei confronti di Tel Aviv, evidenziando differenze significative tra i due eventi.

Una proposta di unificazione, lanciata da Edith Bruck, prevedeva la presenza di una bandiera israeliana accanto a quelle palestinesi, per rappresentare una protesta equilibrata. Tuttavia, questa opportunità è sfumata rapidamente. La sinistra ufficiale ha cercato di appropriarsi della legittima indignazione, ma rischia di perdere il controllo della manifestazione di Roma, influenzata da toni estremi. Dall’altra parte, la sinistra moderata si trova in difficoltà nel comunicare il suo messaggio, con molti elettori che partecipano a entrambi i cortei per motivi diversi.

La divisione all’interno del centrosinistra riaffiora, con una parte più consistente nei numeri e un’altra potenzialmente capace di attrarre consenso dalla maggioranza. Quest’ultima, in materia di politica estera, evidenzia tensioni tra diverse visioni, tra chi sostiene una linea più vicino a Trump e chi preferisce un’Europa indipendente.

In sintesi, i conflitti all’interno delle coalizioni di opposizione sono evidenti, così come le crepe potenzialmente più profonde che emergono tra i membri della maggioranza, segnalando una disunione che potrebbe avere ripercussioni significative sullo scenario politico internazionale.

