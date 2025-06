Centrodestra Unito a Cerveteri: L’Appello di Fratelli d’Italia

Fratelli d’Italia propone la creazione di un centrodestra unito a Cerveteri in vista delle prossime elezioni comunali. Nel comunicato ufficiale inviato a Forza Italia Cerveteri, il partito evidenzia l’importanza di un dialogo tra le forze di centrodestra, sottolineando il buon rapporto di collaborazione a livello nazionale. Fratelli d’Italia invita così a un confronto politico per delineare un progetto alternativo di amministrazione, mirato a restituire visione ed efficienza al Comune.

Il partito manifesta piena disponibilità a incontrare Forza Italia in tempi brevi, e intende proseguire il dialogo anche con altre forze politiche del centrodestra, come Lega e Noi Moderati. L’obiettivo è costruire una solida alternativa di governo per la città, ritenuta essenziale secondo il coordinatore locale Salvatore Orsomando e il direttivo.

Fratelli d’Italia punta sulla necessità di una guida nuova e autorevole per Cerveteri e si dichiara pronta a collaborare con responsabilità e spirito di coalizione.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.laprovinciacv.it