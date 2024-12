Centrodestra, Meloni ‘stringe bulloni’ e rimprovera i suoi: “Basta egoismi”

Giorgia Meloni, parlando alla chiusura di Atreju al Circo Massimo, ha sottolineato l’importanza di una missione collettiva, invitando tutta l’alleanza a non agire egoisticamente. La premier ha ribadito che la stabilità del governo deriva dalla compattezza della sua maggioranza, esprimendo fiducia nel percorso fatto insieme con i leader di Forza Italia, Lega e Noi moderati. Meloni ha annunciato che l’anno prossimo sarà dedicato alle riforme, includendo il premierato, l’autonomia differenziata, la riforma fiscale e quella della giustizia, esortando i partiti a rimanere uniti.

Antonio Tajani ha sottolineato l’importanza della solidarietà all’interno della coalizione, affermando che lealtà significa discutere apertamente delle differenze senza pugnalarSi alle spalle. Anche Maurizio Lupi ha enfatizzato come l’amicizia tra i leader possa aiutare ad affrontare le sfide comuni. Matteo Salvini, intervenendo via collegamento, ha descritto l’unione tra lavoro e affetto come fondamentale, esprimendo ambizioni per il futuro fino al 2032, purché la salute lo permetta.

Salvini ha anche evidenziato il sostegno ricevuto da Meloni durante il suo processo legale legato al caso Open Arms. Tajani ha ricordato l’omaggio a Berlusconi fatto dalla premier, ponendo obiettivi ambiziosi per le elezioni future e mirando a raggiungere il 51% dei consensi. Ha ribadito l’importanza di presentare una visione comune per l’Italia e l’Europa.

Nel frattempo, la competizione politica riprende altrove, come a Milano, dove Massimiliano Romeo è stato eletto alla guida del congresso regionale della Lega. Salvini, appena concluso il collegamento con Roma, ha esortato il suo partito a riacquisire la leadership, esprimendo il suo rispetto per Meloni e il lavoro sinergico svolto insieme.

L’evento ha messo in evidenza una coalizione coesa e determinata, con i leader che riconoscono l’importanza della lealtà e dell’amicizia per affrontare le sfide politiche, promettendo di lavorare insieme al fine di mantenere la stabilità e perseguire riforme che potrebbero scuotere il panorama politico italiano.