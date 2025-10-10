Centrodestra in Veneto: sfide e candidati nella corsa al voto

Massimo Cacciari, filosofo ed ex sindaco di Venezia, ha definito le prossime elezioni in Veneto un “banco di prova per il centrodestra”. Parlando delle voci che circolano sulla conclusione dell’“era Zaia”, ha chiarito che sebbene ci siano discussioni al riguardo, Luca Zaia non è stato sfiduciato e non poteva ricandidarsi a causa delle leggi vigenti. Ha inoltre sottolineato che il governo Meloni non ha intenzione di modificare queste leggi.

La competizione di novembre sarà determinante per il futuro del centrodestra. Cacciari ha evidenziato che il destino di Fratelli d’Italia nel voto influenzerà la situazione in Lombardia e a Milano, regioni di grande interesse per la Lega. Ha riconosciuto che Zaia ha dato importanza alla sua parte politica, ma ora il risultato elettorale sarà cruciale.

Sulle candidature, ha descritto quelle di Alberto Stefani per la Lega e Giovanni Manildo per il centrosinistra come scontate, dato il contesto attuale. Manildo, a suo avviso, è una scelta rispettabile alla luce della crisi di radicamento del PD e delle sfide del fronte opposto.

Cacciari ha stimato che il centrosinistra potrebbe superare il 20% dei voti. Ha fatto notare che, sebbene il centrodestra sia generalmente favorito, la scelta di Manildo rappresenta un’opportunità di competere, poiché il clima interno del centrodestra è conflittuale.

Infine, parlando del possibile futuro governo, ha indicato che, sebbene Fratelli d’Italia possa ottenere più assessori, il potere decisionale risiede principalmente nel presidente e nei sindaci.