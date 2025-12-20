Centrodestra attacca sindaco Crema

A Crema, la campagna elettorale è partita con un anno e mezzo di anticipo sul voto. Il centrodestra ha scelto la conferenza stampa come occasione per attaccare frontalmente il sindaco Fabio Bergamaschi e la sua giunta. L’accusa principale è che il sindaco non abbia più autonomia decisionale e sia eterodiretto dai vertici del suo partito.

I capigruppo del centrodestra, tra cui Andrea Bergamaschini, Laura Zanibelli, Giovanni De Grazia, Simone Beretta e Ilaria Chiodo, hanno esposto le loro critiche nei confronti dell’amministrazione. Bergamaschini ha sottolineato come i nodi amministrativi siano ancora irrisolti e come il bilancio comunale regga solo grazie ai trasferimenti regionali. Zanibelli ha-snocciolato un elenco di opere fantasma, come Viale Europa senza progetto e la ciclabile di Santa Maria sparita.

De Grazia ha insistito sulla crisi di leadership del sindaco, mentre Beretta ha alzato il tiro sulla Gronda Nord, definita irricevibile per il centrodestra. Chiodo ha chiuso il discorso riportando l’attenzione sul quotidiano, sottolineando come il tasso di delinquenza sia ancora alto e come i servizi sociali siano sotto pressione.

Il centrodestra ha quindi messo in evidenza le loro critiche nei confronti dell’amministrazione, dando il via alla campagna elettorale a Crema.