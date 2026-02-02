Centro specializzato malattie rare Piemonte

La Regione Piemonte ha compiuto un passo importante per rafforzare la ricerca e l’assistenza sanitaria. La Giunta ha infatti riconosciuto la Struttura di Nefrologia e Dialisi e il Centro di Ricerche di Immunopatologia e Documentazione su Malattie Rare (CMID) dell’ospedale San Giovanni Bosco di Torino come Centro di Alta Specializzazione di Riferimento Regionale per le malattie nefrologiche, reumatologiche e rare. La proposta è stata avanzata dall’assessore alla Sanità Federico Riboldi.

Si tratta di un primo passo verso il futuro riconoscimento del nosocomio torinese come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico. Il Centro è già un punto di riferimento per le reti europee per le malattie rare e coordina la rete interregionale che coinvolge Piemonte e Valle d’Aosta. È inoltre hub regionale per la nefrologia e la dialisi, con una forte attività di attrazione di pazienti complessi da altre zone.

L’attività del polo si distingue anche per la ricerca e la formazione, con master unici in Europa e un solido modello che integra assistenza, didattica e indagine scientifica. Con questa decisione, la Regione mira a valorizzare le eccellenze esistenti e rafforzare la ricerca pubblica. Per questo, un gruppo di lavoro dedicato all’interno del Piano socio-sanitario ha l’obiettivo di creare una rete strutturata, riducendo il divario con altre realtà e aumentando l’attrattività del sistema sanitario piemontese.