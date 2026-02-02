13 C
Roma
martedì – 3 Febbraio 2026
Salute

Centro specializzato malattie rare Piemonte

Da stranotizie
Centro specializzato malattie rare Piemonte

La Regione Piemonte ha compiuto un passo importante per rafforzare la ricerca e l’assistenza sanitaria. La Giunta ha infatti riconosciuto la Struttura di Nefrologia e Dialisi e il Centro di Ricerche di Immunopatologia e Documentazione su Malattie Rare (CMID) dell’ospedale San Giovanni Bosco di Torino come Centro di Alta Specializzazione di Riferimento Regionale per le malattie nefrologiche, reumatologiche e rare. La proposta è stata avanzata dall’assessore alla Sanità Federico Riboldi.

Si tratta di un primo passo verso il futuro riconoscimento del nosocomio torinese come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico. Il Centro è già un punto di riferimento per le reti europee per le malattie rare e coordina la rete interregionale che coinvolge Piemonte e Valle d’Aosta. È inoltre hub regionale per la nefrologia e la dialisi, con una forte attività di attrazione di pazienti complessi da altre zone.

L’attività del polo si distingue anche per la ricerca e la formazione, con master unici in Europa e un solido modello che integra assistenza, didattica e indagine scientifica. Con questa decisione, la Regione mira a valorizzare le eccellenze esistenti e rafforzare la ricerca pubblica. Per questo, un gruppo di lavoro dedicato all’interno del Piano socio-sanitario ha l’obiettivo di creare una rete strutturata, riducendo il divario con altre realtà e aumentando l’attrattività del sistema sanitario piemontese.

Articolo precedente
Panoramic Banana: Danza e Futuro a Genova
Articolo successivo
Sinner vs Shelton, analisi di Nargiso
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.