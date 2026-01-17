7.9 C
Centro Salute Urbana Taranto

Centro Salute Urbana Taranto

A Taranto è stato istituito un coordinamento permanente per mettere in relazione ambiente e salute, al fine di rendere più efficaci le politiche pubbliche sul territorio. Con la firma dell’accordo attuativo tra Comune di Taranto, Asl Taranto e Arpa Puglia, prende forma il Centro Interistituzionale per la Salute Urbana di Taranto.

L’intesa è stata sottoscritta dal sindaco Piero Bitetti, dal commissario straordinario della Asl Taranto Vito Gregorio Colacicco e dal direttore generale di Arpa Puglia Vito Bruno. Le tre istituzioni fanno parte del partenariato della Cte Calliope, all’interno del quale si inserisce il nuovo Centro.

La missione dichiarata è quella di rafforzare le sinergie tra tutela ambientale e salute pubblica, considerando interconnessi benessere umano, animale e ambientale. Il progetto prevede una cabina di regia interistituzionale con un coordinamento stabile sui temi della salute urbana e l’integrazione di competenze e dati attraverso la condivisione di risorse tecnico-scientifiche e informative.

È prevista una sede operativa principale presso l’Urban Health Center della Cte Calliope, che fungerà da punto di riferimento per le attività di analisi, monitoraggio e progettazione. Il sindaco Bitetti ha affermato che l’accordo rappresenta un passo decisivo nella collaborazione interistituzionale e rafforza le sinergie tra ambiente e salute, mentre il direttore generale di Arpa Puglia ha sottolineato l’importanza di consolidare una governance multidisciplinare. Il commissario straordinario della Asl Taranto ha evidenziato che il Centro sarà un punto di convergenza per attività, monitoraggi e progetti legati a rilevamenti e analisi in ambito ambientale.

