Centro Recupero Fauna Selvatica di Treviso

La Provincia di Treviso ha avviato una procedura di manifestazione di interesse per le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato che desiderano collaborare con il Centro Recupero Fauna Selvatica (CRAS) di Treviso. L’iniziativa mira a rafforzare le attività di vigilanza, recupero e gestione degli animali selvatici feriti o in difficoltà sul territorio provinciale.

La Provincia di Treviso opera su delega regionale e in collaborazione con l’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario, svolgendo queste funzioni attraverso la polizia provinciale e in sinergia con Veneto Agricoltura. Il coinvolgimento degli enti del Terzo Settore rappresenta un valore aggiunto per promuovere una concreta cultura del rispetto dell’ambiente e della fauna selvatica.

Possono presentare la propria candidatura le associazioni e le organizzazioni di volontariato iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e in possesso di comprovata esperienza nella tutela degli animali selvatici. Le domande dovranno essere trasmesse via PEC all’indirizzo dell’ente provinciale o consegnate a mano allo Sportello Ricevimento atti e documenti.

La convenzione avrà durata annuale, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno previo accordo scritto tra le parti. Le attività oggetto della collaborazione includono la vigilanza sul territorio, il recupero e il trasporto al CRAS degli animali selvatici feriti o in difficoltà, oltre alla promozione di iniziative informative rivolte ai cittadini sui corretti comportamenti ambientali e sulla tutela della fauna selvatica.