Centro recupero animali selvatici a Verona

A Verona, un centro di recupero animali selvatici all’avanguardia potrebbe diventare un punto di riferimento importante per la biodiversità del territorio e per la comunità. L’associazione Progetto Natura Verona Lago si occupa del recupero, cura, riabilitazione e liberazione della fauna selvatica e ha lanciato una raccolta fondi per realizzare questo sogno.

Il centro di recupero è cresciuto e non ha più spazio, quindi l’associazione rischia di non poter accogliere tutti gli esemplari in difficoltà. La struttura attuale è già un punto di riferimento importante per cittadini e turisti, con un centralino attivo 365 giorni all’anno. Gli animali feriti o in difficoltà arrivano in sede grazie ai privati o alle staffette, e vengono curati e riabilitati dai volontari fino alla liberazione.

I volontari dell’associazione si occupano anche della raccolta fondi e della sensibilizzazione sul territorio, in eventi di vario tipo. Tuttavia, per continuare a mantenere e far crescere il centro, l’associazione ha bisogno di aiuto. La costruzione di una nuova struttura è un passo importante per realizzare questo sogno, e l’acquisto e la messa in posa del materiale per la recinzione perimetrale è il primo passo. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello stato italiano e appartiene alla comunità, quindi è importante preservarla e proteggerla.