11.7 C
Roma
giovedì – 18 Dicembre 2025
Animali

Centro recupero animali selvatici a Verona

Da stranotizie
Centro recupero animali selvatici a Verona

A Verona, un centro di recupero animali selvatici all’avanguardia potrebbe diventare un punto di riferimento importante per la biodiversità del territorio e per la comunità. L’associazione Progetto Natura Verona Lago si occupa del recupero, cura, riabilitazione e liberazione della fauna selvatica e ha lanciato una raccolta fondi per realizzare questo sogno.

Il centro di recupero è cresciuto e non ha più spazio, quindi l’associazione rischia di non poter accogliere tutti gli esemplari in difficoltà. La struttura attuale è già un punto di riferimento importante per cittadini e turisti, con un centralino attivo 365 giorni all’anno. Gli animali feriti o in difficoltà arrivano in sede grazie ai privati o alle staffette, e vengono curati e riabilitati dai volontari fino alla liberazione.

I volontari dell’associazione si occupano anche della raccolta fondi e della sensibilizzazione sul territorio, in eventi di vario tipo. Tuttavia, per continuare a mantenere e far crescere il centro, l’associazione ha bisogno di aiuto. La costruzione di una nuova struttura è un passo importante per realizzare questo sogno, e l’acquisto e la messa in posa del materiale per la recinzione perimetrale è il primo passo. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello stato italiano e appartiene alla comunità, quindi è importante preservarla e proteggerla.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
Italia cura e viaggi
Articolo successivo
Concerto di Natale a Ferrara
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.