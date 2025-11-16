Centro Piscine Mugello: riapertura e nuove attività sportive

Dopo molte polemiche legate ai ritardi e alle modifiche del progetto, il Centro Piscine Mugello di Borgo si prepara a riaprire. L’inaugurazione è prevista per sabato alle 11. Durante l’intera giornata, dalle 11 alle 19, sarà possibile visitare la struttura, assistere a dimostrazioni delle attività acquatiche e ricevere informazioni.

Da lunedì, l’impianto sarà aperto per il nuoto libero e per le società sportive. A partire dal primo dicembre, riprenderanno tutte le attività, inclusi i corsi di nuoto, nuoto libero, attività scolastiche e fitness in acqua. Le iscrizioni ai corsi inizieranno domani e potranno essere effettuate direttamente al Centro Piscine, dal lunedì al sabato, dalle 8:30 alle 19.

L’assessore allo Sport, Gabriele Timpanelli, ha sottolineato che l’apertura del Centro Piscine Mugello rappresenta un passo importante per la comunità, evidenziando l’impegno nel rendere l’impianto moderno ed efficiente. Anche il presidente di Vivi Lo Sport, Paolo Baldini, ha espresso soddisfazione per l’attesa inaugurazione, affermando di aver lavorato per creare un ambiente accogliente e propositivo.