Centro Nazionale Terapia Genica: il Futuro è nel Lavoro

Durante la visita ai laboratori del Complesso Vallisneri dell’Università di Padova, il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha sottolineato l’importanza della ricerca in terapia genica e farmaci a tecnologia RNA. Sebbene l’inizio del lavoro sia stato in risposta al Covid, i ricercatori stanno ora sviluppando cure per patologie oncologiche. Bernini ha evidenziato l’impegno nella creazione di terapie innovative per migliorare la qualità e la durata della vita. Questo complesso rappresenta uno dei centri scientifici più avanzati per lo sviluppo di queste tecnologie in Italia.

Sintesi AI: StraNotizie.it

Fonte: youtube.com