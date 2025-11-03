Centro MND a Leeds: rivoluzione nella cura delle malattie neurologiche

Il Rob Burrow Center for Motor Neurone Disease (MND) è stato inaugurato come un’importante innovazione nella cura delle persone affette da questa malattia. Situato presso il Seacroft Hospital di Leeds, il centro è il primo in Gran Bretagna progettato specificamente per la cura, la ricerca, l’istruzione e il supporto dei pazienti con MND.

La realizzazione di questo centro è stata possibile grazie a una campagna di raccolta fondi di 6,8 milioni di sterline, promossa dal Leeds Hospitals Charity e sostenuta da Kevin Sinfield, amico e ex compagno di squadra di Rob Burrow. Più di 17.000 donatori hanno partecipato a questa iniziativa e hanno contribuito al progetto che ha visto coinvolti pazienti, famiglie e esperti clinici sin dalla sua fase di progettazione.

La costruzione è stata completata in meno di 18 mesi dopo la scomparsa di Burrow, avvenuta nel 2024. Il dottor Agam Jung, neurologo e direttore del centro, ha dichiarato che la creazione di questo spazio è un tributo alla determinazione di Burrow, che desiderava un luogo in cui i pazienti siano trattati come persone, non solo come malati.

Esther Wakeman, amministratore delegato del Leeds Hospitals Charity, ha sottolineato l’incredibile sostegno ricevuto durante la raccolta fondi, esprimendo particolare gratitudine per l’impegno di Sinfield. Inoltre, Sally Hughes, direttrice dei servizi dell’Associazione MND, ha descritto il centro come un punto di svolta nella cura di chi convive con questa malattia nel West Yorkshire. Questo spazio offrirà supporto non solo ai pazienti, ma anche alle loro famiglie, essenziale in un momento così difficile.