Centro guarda oltre: se tramonta, la colpa non è di Renzi e Calenda

Il dibattito sul “centro” politico in Italia sembra ormai superato, con un senso di rassegnazione di fronte al decline di un terzo polo che ha spesso deluso le speranze di rinascita. La polarizzazione degli estremi è una tendenza globale, visibile negli Stati Uniti, dove l’impossibilità di comunicazione tra Trump e Harris segna una profonda divisione, e in Francia, dove Macron si confronta con una competizione ridotta a Le Pen e Melanchon, senza un’alternativa moderata. In Europa, l’emergere di sentimenti estremisti rende sempre più difficile un invito al dialogo moderato.

In questo contesto, la critica nei confronti di leader come Calenda e Renzi appare ingenerosa. Sebbene abbiano commesso errori, i leader più misurati potrebbero non avere ottenuto risultati migliori, poiché le problematiche politiche derivano spesso da dinamiche storiche più ampie anziché solo dai caratteri individuali. La dissoluzione della Democrazia Cristiana, nonostante la qualità dei suoi leader, ne è una conferma.

È importante riflettere sulla storia politica italiana, che ha oscillato tra centristi e anti-centristi. Ci sono stati periodi in cui ha prevalso un baricentro politico, come con Cavour, Giolitti e la Democrazia Cristiana, alternati a fasi di espressione di politiche più estreme. Questa alternanza può essere rappresentata con il grigio delle mediazioni e il rosso e nero dei conflitti intensi. La storia dimostra che la politica italiana è caratterizzata da un continuo oscillare tra queste fasi.

Questa dinamica non è casuale: quando il “grigio” perde forza, i colori più estremi tendono a riemergere, ma spesso tali polarizzazioni portano a risultati deludenti o addirittura tragici. È un andare e venire di influenze e ideologie che si ripete nel tempo. Perciò, affinché il centro riacquisti rilevanza, è fondamentale che si allinei su questioni più ampie, piuttosto che limitarsi alle proprie aspirazioni minuscole. Gli altri schieramenti non stanno ottenendo risultati brillanti, suggerendo che la necessità di un approccio centrista potrebbe tornare ad essere rilevante, in un panorama politico in continua evoluzione.