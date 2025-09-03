Centro diurno di salute mentale a Piacenza: nuovo immobile

L’Ausl di Piacenza ha deciso di recuperare un immobile di sua proprietà per ospitare il Centro diurno di salute mentale. Questa scelta è arrivata dopo due bandi andati a vuoto per trovare una struttura adatta per il centro e i suoi 70 utenti. Sono già in corso verifiche sui tempi e sulla fattibilità del progetto, che verrà presentato alla comunità a conclusione di queste indagini.

Nel marzo del 2024, la precedente sede del Centro di salute mentale era stata chiusa a causa di carenze strutturali. Si trovava all’interno del chiostro del dipartimento di Salute mentale presso l’ospedale di Piacenza, con accesso da largo delle Crociate. I locali erano stati considerati dall’Ausl come «insicuri e tecnicamente inadatti a ospitare pazienti psichiatrici».

La nuova iniziativa mira a garantire un ambiente sicuro e idoneo per i pazienti, che attualmente attendono di poter usufruire di servizi essenziali per il loro benessere mentale.