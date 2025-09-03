19.8 C
Roma
mercoledì – 3 Settembre 2025
Salute

Centro diurno di salute mentale a Piacenza: nuovo immobile

Da StraNotizie
Centro diurno di salute mentale a Piacenza: nuovo immobile

L’Ausl di Piacenza ha deciso di recuperare un immobile di sua proprietà per ospitare il Centro diurno di salute mentale. Questa scelta è arrivata dopo due bandi andati a vuoto per trovare una struttura adatta per il centro e i suoi 70 utenti. Sono già in corso verifiche sui tempi e sulla fattibilità del progetto, che verrà presentato alla comunità a conclusione di queste indagini.

Nel marzo del 2024, la precedente sede del Centro di salute mentale era stata chiusa a causa di carenze strutturali. Si trovava all’interno del chiostro del dipartimento di Salute mentale presso l’ospedale di Piacenza, con accesso da largo delle Crociate. I locali erano stati considerati dall’Ausl come «insicuri e tecnicamente inadatti a ospitare pazienti psichiatrici».

La nuova iniziativa mira a garantire un ambiente sicuro e idoneo per i pazienti, che attualmente attendono di poter usufruire di servizi essenziali per il loro benessere mentale.

Articolo precedente
Comacchio e la rinascita culturale tra arte e spettacolo
Articolo successivo
Atalanta, i convocati di Juric per la League Phase
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.