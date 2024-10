Centro di Simulazione Campus Bio-Medico: una realtà che guarda al futuro

Un centro come il ‘Simulation Center’ dell’Università Campus Bio-Medico di Roma è fondamentale per stimolare la didattica e migliorare la formazione degli operatori del futuro, oltre a mantenere un rapporto costante con le start-up italiane e le piccole e medie imprese, cruciali per l’innovazione e la tecnologia. Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha sottolineato l’importanza di questo centro durante la sua inaugurazione, evidenziando il supporto del ministero per le tecnologie abilitanti.

Urso ha ricordato che, durante il recente vertice ministeriale dei G7, è stato deciso di istituire un hub per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale a Roma nel 2025, focalizzandosi principalmente sull’Africa. L’obiettivo è trasferire la tecnologia AI a chi ne ha più bisogno, promuovendo l’Italia come protagonista e, in alcuni casi, leader nel futuro tecnologico globale. Il ‘Made in Italy’ è in prima linea anche nella ricerca, con un aumento significativo delle esportazioni nel settore farmaceutico e della scienza della vita. Gli investimenti delle multinazionali nel campo delle biotecnologie in Italia confermano l’esistenza di un ecosistema favorevole allo sviluppo di tecnologie che migliorano la qualità della vita umana.

Nei primi nove mesi dell’anno, l’Italia ha registrato oltre 9 miliardi di investimenti nella microelettronica e nella produzione di chip, elementi essenziali per la tecnologia green e digitale. Questi investimenti non conoscono divisioni tra Nord e Sud del Paese; ad esempio, 5 miliardi e 100 milioni sono stati investiti a Catania, nell’Etna Valley, e 3 miliardi e 200 milioni a Novara, in Piemonte, grazie a una multinazionale. Urso ha concluso affermando che il futuro appartiene a tutto il Paese, sottolineando un impegno collettivo per l’innovazione e lo sviluppo tecnologico.