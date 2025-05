Centri Migranti in Albania: Rinvio della Cassazione all’Ue

La Corte di Cassazione ha inviato alla Corte di giustizia dell’Unione europea due cause riguardanti i centri per migranti creati in Albania dal Governo italiano, sollevando dubbi sulla loro compatibilità con il diritto comunitario, che prevale su quello nazionale. La decisione è stata anticipata dal quotidiano Il Manifesto.

Le cause derivano da ricorsi del Governo, il quale ha contestato le ordinanze dei tribunali italiani che obbligavano il rimpatrio dei migranti dall’Albania all’Italia, ritenendo tali trasferimenti in violazione delle leggi sull’immigrazione. In appello, i giudici hanno confermato le sentenze contro l’esecutivo, portando infine la questione davanti alla Cassazione.

La Corte di Cassazione ha esaminato due casi: uno riguardante migranti in Albania per irregolarità in Italia e l’altro per richiedenti asilo. Nel primo caso, si teme che deportare un migrante sospettato di immigrazione clandestina contrasti con la direttiva europea sui rimpatri. Nel secondo caso, le preoccupazioni si concentrano sulla direttiva accoglienza, che richiede che i migranti siano accolti o respinti dal primo paese di arrivo nell’Ue.

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha il compito di risolvere i conflitti tra il diritto nazionale e quello europeo. Sebbene la Cassazione possa prevedere una decisione negativa per il Governo, una simile sentenza potrebbe avere ripercussioni politiche. Alcuni membri della Commissione europea, tra cui la presidente Ursula von der Leyen, hanno espresso supporto per la creazione di centri di rimpatrio che seguano il modello italiano in Albania.

