Centri di recupero animali in Sicilia

Nella Legge di stabilità in discussione all’Assemblea regionale siciliana è previsto uno specifico capitolo di spesa per la gestione dei centri di recupero e soccorso della fauna selvatica. Nel periodo 2025-2028 si prevede un finanziamento di 70.000 euro all’anno per questi centri, che sono gli “ospedali” per animali selvatici feriti o in difficoltà.

La Regione ha istituito questi centri con la legge n. 33, strutture dove veterinari e personale specializzato curano animali come falchi sparati dai bracconieri, ricci investiti dalle auto, pulcini caduti dai nidi, tartarughe marine ferite da ami e lenze di pesca. In Sicilia ne esistono solo tre: un Centro di recupero regionale a Ficuzza e due Centri provinciali ad Agrigento e Messina.

Le province di Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Città metropolitana di Catania sono del tutto scoperte, con conseguenze negative sia per la tutela del patrimonio faunistico, sia in termini di disservizio per la cittadinanza di quelle aree che si imbatte nel ritrovamento di animali feriti. Il WWF Sicilia ha chiesto di implementare la dotazione finanziaria, poiché i fondi attualmente previsti risultano del tutto insufficienti per coprire l’ordinaria attività dei tre Centri esistenti e per iniziare l’iter di creazione di Centri di primo soccorso nelle province scoperte.

La Regione si era impegnata ad istituire un Centro recupero in ognuna delle 9 Province siciliane e altri Centri di primo soccorso dislocati sul territorio. Dopo 28 anni dall’approvazione di tale legge, si deve confrontare con una gravissima carenza di Centri per la fauna. Il WWF e le altre Associazioni ambientaliste devono affrontare continue richieste di aiuto da tutta la Sicilia, relative ad animali selvatici bisognosi di cure. La “saturazione” del Centro regionale, che deve far fronte a centinaia di animali ritrovati nelle nove province dell’Isola, aggrava tale situazione.

Il WWF chiede ai deputati di tutte le forze politiche dell’Ars di implementare la dotazione finanziaria, triplicando la somma attualmente indicata per il quadriennio, in modo da consentire più risorse per i CRFS esistenti e nuove opportunità per creare altri centri di primo soccorso. Il WWF ricorda il mutato quadro culturale e costituzionale, con la revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione, che riconosce e protegge il benessere animale, la tutela dell’ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità.