Centrale Latte d’Italia, controllante Newlat Food presenta lista per CdA

– Centrale del Latte d’Italia rende noto che la controllante Newlat Food, titolare di 6.473.122 azioni ordinarie, pari al 46,24% del capitale sociale e al 50,73% dei diritti di voto, è l’unico azionista ad aver presentato una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023-2024-2025, all’ordine del giorno della prossima Assemblea, che si terrà il giorno 27 aprile 2023 in seconda convocazione.

La lista propone i seguenti candidati: Angelo Mastrolia, Giuseppe Mastrolia, Benedetta Mastrolia, Stefano Cometto, Edoardo Pozzoli, Anna Claudia Pellicelli Indipendente e Valeria Bruni Giordani Indipendente.