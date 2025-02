CENTRAL CEE: Prima Posizione nella Classifica UK con il Suo Album d’Esordio

Central Cee con “CAN’T RUSH GREATNESS” debutta in cima alla Official Albums Chart UK, registrando la migliore settimana d’apertura della sua carriera. Il rapper di West London celebra questo traguardo con un esclusivo premio personalizzato in oro rosa. Si tratta della seconda numero uno per Central Cee, dopo “23” del 2022, e “Wild West” del 2021. Con questo nuovo album, consolida ulteriormente la sua posizione nell’élite del rap britannico, aggiungendo un altro successo alla sua collezione di piazzamenti nella Top 5.

Inoltre, Central Cee è nominato per tre BRIT Awards 2025 nelle categorie Song of the Year per “BAND4BAND” featuring Lil Baby, Artist of the Year e Hip-Hop/Grime/Rap Act. Questo riconoscimento evidenzia il suo continuo successo in carriera. Parallelamente, annuncia una tour mondiale denominata “CAN’T RUSH GREATNESS”, con tappe in Europa, Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda. Sono già 39 le date confermate, rendendo il tour uno degli eventi hip-hop più attesi dell’anno.

Nella classifica UK, Teddy Swims arriva al secondo posto con “I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)”, mentre FKA twigs con il suo album “EUSEXUA” raggiunge la terza posizione, segnando il miglior piazzamento della sua carriera. Infine, “The Bad Fire” dei Mogwai chiude la settimana al quinto posto, offrendo alla band scozzese il quarto ingresso nella Top 10. Per quanto riguarda i singoli, Lola Young mantiene la posizione numero uno con il suo brano “Messy”. Nel settore vinili, FKA twigs con “EUSEXUA” conquista la vetta della Official Vinyl Albums Chart.