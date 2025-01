CENTRAL CEE in Italia: concerto esclusivo il 10 aprile 2025 al Fabrique di Milano

La star britannica del rap Central Cee si esibirà in Italia il 10 aprile 2025 al Fabrique di Milano. L’annuncio segue l’uscita del suo primo album ufficiale, “CAN’T RUSH GREATNESS”, rilasciato il 24 gennaio 2025. Tra i brani più noti dell’album c’è il singolo “GBP”, frutto della collaborazione con il rapper americano 21 Savage. Central Cee è diventato un fenomeno globale, essendo il primo rapper britannico a superare i 2 miliardi di stream su Spotify. Il suo singolo “BAND4BAND”, realizzato con Lil Baby, ha raggiunto risultati storici, diventando il pezzo di un artista rap britannico con la posizione più alta nella Billboard Hot 100.

Il 2024 è stato un anno straordinario per Central Cee, con i successi dei mixtape “Wild West” e “23”, nonché con hit come “Doja”, “Band 4 Band” e “Obsessed With You”. Il brano “Sprinter” ha infranto record su Spotify UK, diventando la traccia più ascoltata del 2023 e mantenendo la vetta per 10 settimane consecutive. Con il suo album di debutto, registrato in varie città del mondo e caratterizzato da collaborazioni con artisti e produttori di spicco come Dave, Central Cee ha consolidato la sua posizione nella scena rap internazionale. La sua influenza culturale è stata ulteriormente accresciuta da collaborazioni con brand iconici come Nike e Trapstar, nonché dal successo virale del suo merch SYNA.

Per informazioni e biglietti, si invita a visitare i siti di Vivaticket e Ticketmaster.