CENTRAL CEE e 21 SAVAGE: il singolo ‘GBP’, anticipazione dell’album ‘Can’t Rush Greatness’

Central Cee collabora con l’icona americana 21 Savage nel nuovo singolo “GBP”, una preview attesa del suo album di debutto “CAN’T RUSH GREATNESS” in uscita il 24 gennaio 2025. Il brano fonde gli ambienti urbani di Londra con il sound di Atlanta, presentando un beat ipnotico e un campionamento vocale incisivo. Central Cee riflette sul suo percorso, dalle umili origini al successo globale, mantenendo vivo il legame con la cultura di strada. 21 Savage contribuisce con le sue barre affilate e uno stile crudo, arricchendo la narrazione.

Nel testo, Central Cee affronta temi di contraddizione legati al successo, esprimendo il desiderio di costruire un futuro migliore per la prossima generazione. La linea “Red carpet in my trackie and Air Max” fa riferimento alla sua apparizione ai British Fashion Awards 2023, dove ha scelto di indossare una tuta, rappresentando la sua lealtà alla cultura di strada.

Il singolo è accompagnato da un video diretto da Cole Bennet (Lyrical Lemonade), girato ad Atlanta, che cattura l’intensità della canzone e riflette lo stile visivo di Central Cee, consolidando la collaborazione con il regista già noto per il video di “Doja”.

Central Cee, dopo i successi con mixtape come “Wild West” e “23”, è pronto a un salto significativo con “CAN’T RUSH GREATNESS”, registrato in varie località e realizzato con artisti come Dave, con l’obiettivo di affermarsi come uno dei nomi più influenti nella scena rap internazionale.