CENTOMILACARIE “Io Nessuno” – Il Debutto Inatteso del 28 Febbraio

Centomilacarie è pronto a lanciare il suo primo album ufficiale, “IO NESSUNO”, in uscita il 28 febbraio per Maciste Dischi. Questo lavoro raccoglie tracce scritte prevalentemente di getto, catturando emozioni e inquietudini attraverso un linguaggio crudo e poetico. Le storie di centomilacarie riflettono le esperienze di una generazione, affrontando temi come prime volte, fughe, angosce ed esistenzialismo. L’artista descrive l’album come una salvezza e una rinascita dopo anni complessi, esprimendo il suo vissuto, le aspettative e la dolcezza che cerca di nascondere. All’interno ci sono urla, carezze, sogni e depressione, oltre a una lotta tra la provincia e la città, elementi che compongono la sua identità.

Le canzoni sono descritte come flussi di emozioni universali, esorcizzando angosce e vulnerabilità comuni. Le produzioni musicali, curate da vari artisti, riflettono un immaginario sfaccettato. La tracklist include brani come “pupille”, “subaru”, “chi ama non esiste” e “soldati della noia”.

Centomilacarie, il cui vero nome è Simone e nato nel 2004 in provincia di Varese, ha iniziato suonando il violino e si è avvicinato alla chitarra e al pianoforte. Ha pubblicato il debutto musicale con il singolo “Strappami la pelle a morsi” e ha partecipato a importanti festival. È stato selezionato per Spotify Radar 2024, un’iniziativa che promuove artisti emergenti. Per presentare il suo album, centomilacarie parteciperà a un tour a marzo 2025 in diverse città italiane.