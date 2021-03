Questo numero rotondo e terribile, 100 mila, adesso li abbraccia tutti, ma loro non erano un numero: loro erano persone. Tante ne sono morte di Covid-19 in Italia in poco più di un anno, 100 mila uomini e donne e non solo anziani resi più fragili da altre malattie. Ne ricordiamo alcuni per ricordarli tutti: i medici, gli infermieri, i poveri ricoverati nelle Rsa, i farmacisti, i sacerdoti e le suore, i volontari, i poliziotti, la gente comune. La memoria torna alle province più colpite, a quelle bare sui camion dell’Esercito. La prima e la seconda ondata, poi la terza. L’illusione e la lenta battaglia dei vaccini, ma sempre con quel numero a crescere ogni giorno fino ad arrivare alla soglia terribile: 100 mila. Ma nessuno è andato perduto, e per tutti una carezza.

CORRADO LAMBERTI, Lenno

Corrado ha un pezzo di cielo che porta il suo nome. Si chiama 6206 Corradolamberti ed è un pianetino scoperto nel 1985 dall’astronomo americano Edward Bowell: l’Unione astronomica internazionale decise il battesimo nel 1999 per rendere omaggio all’astrofisico comasco e al suo lavoro di divulgatore. Corrado aveva 72 anni ed era stato uno dei principali collaboratori di Margherita Hack, sulla quale aveva anche scritto un libro. Era stato vicedirettore della rivista “L’Astronomia”. Quando gli parlavano di quel pianetino che porta il suo nome, Corrado diventava tutto rosso.

BRUNO ZANETTE, Conegliano

Bruno a Conegliano lo conoscevano proprio tutti perché era lo storico macellaio del paese, un’istituzione con il suo negozio sotto i portici per trent’anni, ora che lui di anni ne aveva 80. Quella vetrina vicino al ponte della Madonna era un punto di riferimento, un po’ come la moglie di Bruno, Maria Luisa, per tanto tempo catechista a Conegliano. Bruno era ricoverato a Casa Finzi, una Rsa dove il vecchio macellaio non è stato purtroppo l’unico a morire di coronavirus, travolto da quella prima ondata che ci eravamo illusi potesse essere l’unica. Già sembrava tremendo così, invece il peggio ci attendeva.

MICHAEL ANTONELLI, Rimini

Michael aveva combattuto per quasi 900 giorni come un leone, dall’istante della sua terribile caduta in bicicletta (era una stella nascente del ciclismo) nel corso della Firenze-Viareggio per dilettanti, quando picchiò la testa contro un albero, fino al contagio del Covid che è stato per lui il colpo di grazia. Michael, 21 anni, aveva superato in qualche modo l’incidente, il coma e gli interventi chirurgici, e aveva affrontato un lungo e difficilissimo percorso di riabilitazione. La strada era ancora lunga, però Michael riconosceva le persone e riusciva ad alimentarsi. Sembrava avercela fatta.

MIRKO BERTUCCIOLI, Pesaro

Mirko Bertuccioli, 46 anni, in arte Zagor: insieme al suo amico Vittorio Toto Ondadei aveva fondato i Camillas, gruppo piuttosto noto nel panorama della musica underground italiana. Mirko era anche proprietario di “Plastic”, negozio di dischi a Pesaro, la sua città. I Camillas avevano avuto un buon momento di popolarità televisiva a “Italia’s Got Talent”.

MARIANGELA CAMERA, Acqui Terme

Mariangela Camera gestiva l’enoteca Nuovo Ciabot ad Acqui Terme, insieme alle figlie Giorgia e Sara. Il locale era rimasto chiuso per un anno a causa del Covid, e quando ha riaperto si sono ammalate Mariangela e Sara, morte entrambe nello spazio di cinque giorni. Giorgia è rimasta sola. In tanti la stanno aiutando con una raccolta fondi sul web.

ROBERTO STELLA, Varese

Roberto è stato il primo medico italiano a cadere, il primo di un esercito. Era il presidente dell’Ordine dei medici di Varese e il suo mestiere era il poliambulatorio. Dove vanno a curarsi le persone, e dove lui si è ammalato esattamente un anno fa, quando in corsia si combatteva il virus quasi a mani nude. Roberto Stella aveva 67 anni, e come migliaia di suoi colleghi non si è mai chiesto se fosse giusto rischiare: ha rischiato e basta, perché così si doveva combattere. Lui, e troppi come lui, sono però stati costretti a farlo senza protezione. Sacrifici umani che si dovevano evitare.

REANNA CASALINI, Romano Di Lombardia

Reanna era farmacista a Romano di Lombardia, nel Bergamasco, la provincia più colpita dal virus. Aiutava il marito Augusto Zaninelli, medico di base, tutti e due sempre a contatto con i pazienti ma Reanna doppiamente esposta, in farmacia e nell’ambulatorio di Augusto. La donna, che era originaria di Castelfranco Emilia (Modena) si occupava in particolare di farmaci veterinari e degli animali che il Covid aveva lasciato senza i loro amati padroni: le piangeva il cuore quando pensava che sarebbero finiti in una gabbia. Anche per questo non si è mai tirata indietro.

STEFANO FERRANDO, Alessandria

La civiltà del vino deve molto a Stefano Ferrando, non solo mirabile enotecnico ma prezioso divulgatore e agitatore culturale. Arrivava dalla gavetta e aveva studiato sodo, fino a diventare delegato dell’Ais, l’Associazione italiana sommelier. Si era battuto perché l’Ovada doc arrivasse a Vinitaly. Stefano, 65 anni, era stato anche un apprezzato capo scout.

PAOLA LAROTONDA, Ripolla

Paolo è morto nove giorni dopo il figlio Pino, 38 anni, vigile urbano a Rapolla (Potenza). Paolo Larotonda aveva 66 anni. Il figlio era stato contagiato durante un viaggio a Parma, dove si era recato per riportare a casa il corpo di suo fratello Marco, morto di fibrosi cistica a 26 anni. Una storia atroce. Pino si è sentito male subito dopo essere tornato a Rapolla, è stato ricoverato al San Carlo di Potenza ma non ce l’ha fatta. Paolo, il povero padre di questa terribile vicenda, a sua volta contagiato da Pino, ha dunque perso due giovani figli in una manciata di giorni. Come poteva sopravvivere?

MIRELLA FIORILLO, Roma

Mirella sognava l’India ed è morta realizzando quel sogno. Era l’ultima turista ricoverata a Gurgaon, nei pressi di New Delhi. Ex insegnante, era stata la prima moglie di Andrea Monorchio, economista e accademico, già Ragioniere generale dello Stato. Mirella era una delle quindici persone contagiate nel gruppo di cui faceva parte anche Andrea Carli, il medico di Codogno morto a Jaipur. Dopo avere contratto il Covid 19, Mirella Fiorillo si era negativizzata e a dispetto dei suoi 79 anni sembrava potercela fare. Purtroppo, però, l’infezione aveva provocato danni troppo gravi ai polmoni.

ROBERTO AMBROSOLI, Torino

Roberto aveva insegnato agraria per tutta la vita, ma viene ricordato per la sua attività di fumettista. In particolare, per avere inventato il personaggio di Anarchik, con la kappa al fondo del nome come Diabolik: un eroe un po’ pasticcione ma libero, così come era era un libertario il suo creatore, Roberto Ambrosoli, portato via dal Covid a Torino a 78 anni.

IVANO BORILE, Montevecchia

vano faceva il proiezionista: l’uomo che, prima del Covid, dava inizio alla magia dei film nella buia sala del cinema. Ivano Borile lo faceva a Vimercate, viveva a Montevecchia in Brianza e aveva solo 44 anni: eppure, all’inizio della pandemia, c’era chi diceva che ne morissero soltanto i vecchi. Ivano era anche chitarrista punk del gruppo Zed Negative.

LUIGI CASTAGNA, Milano

Luigi era un professore coltissimo e bizzarro. Insegnava Storia e letteratura latina alla Cattolica, dove ogni giorno negli anni belli arrivava rombando sulla sua motocicletta: quando scendeva di sella, gli amici gli dicevano: «Ecco il guerriero con il suo elmo». Per gioco dotto, uno di quelli che piacevano tanto anche a Umberto Eco, un giorno il professor Luigi Castagna, 75 anni, un’autorità nel suo campo, decise di tradurre in latino Let it be. Chissà se ai “fab four” di Liverpool sarebbe piaciuta questa clamorosa versione, non di Cicerone ma di Luigi. Si intitola Permitte fatis cetera. Un classico.

VINCENZA GULLI, Teramo

Vincenza aveva 79 anni e stava bene, finché non le è venuta la febbre con un po’ di tosse. Faceva la pensionata a Teramo. Sono passati quindici giorni prima che qualcuno la visitasse, poi il ricovero tardivo all’ospedale con il marito Francesco, infine la morte. Da quel giorno, grazie all’intervento del figlio di Vincenza, l’Asl esegue tamponi di massa.

MARIA TERESA COSTANTINO, Tortona

Maria Teresa era una delle Piccole suore missionarie della Carità al convento di Tortona, provincia di Alessandria. Contagiata insieme ad altre diciassette consorelle, è stata l’ultima di nove a morire. Maria Teresa Costantino e le sue povere sorelle che si chiamavano Maria Caterina, Maria Ortensia, Maria Filomena, Maria Ulisia, Maria Cristina, Maria Annetta, Maria José e Maria Assunta, tutte ricoverate all’ospedale di Tortona, il luogo dove morì Fausto Coppi. Maria Teresa e le altre, e con loro i sacerdoti, i diaconi e le suore uccisi dal Covid, quasi tutti anziani, tutti inermi.

DORIANA MARIANI, Veroli

Doriana è stata tra le ultime. La terza ondata del virus, o forse è solo la lunga coda della seconda, in otto giorni le ha sterminato la famiglia. Prima se n’è andato il padre, Alberto Mariani. Tre giorni dopo è toccato alla moglie Rita. L’ultima è stata Doriana, che aveva 56 anni e faceva l’operatrice scolastica alla scuola d’infanzia “Trevi”. La famiglia Mariani viveva a Veroli, in provincia di Frosinone: la spaventosa cifra dei 100 mila morti di Covid li ha travolti in un istante, lasciando macerie e ricordi, dolore e affetto, rimpianto e solitudine. Storie italiane della vita di prima e della vita perduta.

ADRIANO TREVISAN, Vo’ Euganeo

Adriano è stato il primo. Aveva 77 anni, era in pensione e giocava a carte. Adriano Trevisan da Vo’ Euganeo: chi aveva mai sentito quel nome? In quale geografia? Adriano “batteva il fante” al Mio Bar e alla Locanda al Sole. È morto il 21 febbraio 2020, un venerdì. Adriano era in ospedale da dieci giorni. Con lui si è fermato il mondo, e la nostra vita di prima.

STEFANO CAPODIVENTO, Como

Stefano, 78 anni, è tra i molti caduti delle Rsa: unica colpa, essere anziano. Si trovava nella casa di cura di Casasco Intelvi, e per una vita era stato usciere alle Poste di Como. Poi si era ammalato di diabete: la pensione, l’invalidità, il tempo che passa. Quando il giudice tutelare ha disposto il ricovero di Stefano all’ospedale, era troppo tardi. La morte è arrivata in un giorno.

FAUSTO BENVENUTI, Cervia

Fausto aveva inventato il “bananone”. Che idea geniale: agganciare al motoscafo un gommone a forma di banana, e farci divertire tra le onde come pazzi. Era sucesso a Cervia e quella genialata gliel’avevano copiata tutti. Ma Fausto era stato il primo, in fondo l’unico. Il Covid se l’è preso a 71 anni. Non aveva perso l’allegria e la voglia di giocare. Non aveva perso il mare.

ROBERTO BONETTO, San Salvatore Monferrato

Roberto faceva il mobiliere a San Salvatore Monferrato, nell’Alessandrino. Aveva 50 anni. Sul suo manifesto funebre è comparso un hashtag: #iotornoacasa. Erano le istruzioni per seguire le esequie strada per strada, dalla chiesa dei santi Martino e Siro fino al tempio crematorio nel cimitero di Valenza Po. A distanza, ma vicinissimi tutti.

ANDREA FARIOLI, Bologna

Andrea aveva solo 38 anni ed era un ricercatore stimato, aveva lavorato anche ad Harvard ma poi era tornato in Italia: gli sembrava giusto dare il proprio contributo qui. Faceva l’epidemiologo a Bologna, dunque il virus era il suo mestiere. Non staccava mai, i colleghi lo vedevano stanco ma lui insisteva, ce la faccio, tranquilli, questa tempesta finirà.

MANUELA SCODES, Napoli

Manuela aveva solo 42 anni, e il virus se l’è presa in una manciata di giorni. Per due decenni aveva fatto la poliziotta nella questura di Napoli, e la mamma di Diego (8 anni) e dei gemellini Christian e Gioele (4 anni), oltre che la moglie di Alberto. Era una donna solare. Per lei, essere poliziotta significava mettersi al servizio della comunità. Una vita per gli altri.

MAURIZIO BERTACCINI, Rimini

Maurizio era un medico ed era un diacono, aveva 1.600 pazienti e 10 figli: 6 naturali, 2 adottivi e 2 in affido. Faceva il dottore e il pastore a Coriano, nel Riminese, e seguiva 600 persone a San Patrignano. Aveva 67 anni. Probabile che il virus lo abbia contratto curando una comunità di religiose, alcune delle quali positive. La figlia maggiore di Maurizio è suora, e lui era per tutti.

PAOLA DE MASI, Napoli

Paola era anestesista al Cardarelli di Napoli e aveva 60 anni, tredici in meno del marito Cosimo Russo che nello stesso ospedale era ortopedico. Sempre insieme, al lavoro e a casa, da una vita. Se n’è andato prima lui, e la moglie non lo ha mai saputo: era già in terapia intensiva, lì dove aveva sempre lavorato. Il Covid ha ucciso Paola sei giorni dopo Cosimo.

TERESA FILIPPINI, Brescia

La Terry era la mamma dei gemelli Filippini, i calciatori. Sempre insieme, quei due, anche con la stessa maglia, e lei con loro. Teresa era l’anima del quartiere bresciano di Urago Mella, ed era stata famosa per qualche tempo nel programma Quelli che il calcio, con Fazio e la Ventura. Aveva 74 anni ma era rimasta una magnifica ragazzina. La morta l’ha colta viva.