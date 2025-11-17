Cento ricette di famiglia tra Emilia e Friuli Venezia Giulia

Un quaderno si trasforma in un libro, mentre una cucina diventa un luogo ricco di ricordi. Con “Cento anni di ricette di casa”, edito da Bolis Editore, Luisa Robba, professionista con una lunga carriera nella comunicazione e una naturale predisposizione per l’ospitalità, offre ai lettori un viaggio nel cuore della tradizione culinaria familiare. Il volume raccoglie ricette trasmesse di generazione in generazione.

All’interno, pentole e porcellane evocano un mondo di immagini e ricordi legati a momenti speciali con i cari. L’autrice sente l’urgenza di preservare le ricette di famiglia, alcune delle quali potrebbero altrimenti andare perdute. Dai suoi ricordi d’infanzia, ha creato una selezione di ricette che spaziano tra Emilia, Friuli Venezia Giulia e Lombardia, integrando anche piatti personali e quelli provenienti da amici.

Il libro offre 230 ricette con ingredienti semplici e di stagione, mantenendo un forte legame con la tradizione. Per adattare i piatti ai ritmi moderni, Luisa ha semplificato alcune preparazioni, rendendole più accessibili.

Luisa Robba sottolinea che ogni piatto porta con sé un ricordo affettivo e un legame con le proprie radici: “Cucinare è anche un modo d’amare.” Attraverso “Cento anni di ricette di casa”, l’autrice condivide un patrimonio che invita le nuove generazioni a cucinare insieme e a mantenere vive emozioni e legami.

I proventi del libro andranno a favore della ricerca scientifica dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri. Luisa crede fermamente nell’importanza del sostegno alla ricerca e apprezza l’impegno dell’istituto per la trasparenza e l’indipendenza. La sua storia personale è legata all’Istituto tramite il padre, che aveva rapporti di stima e amicizia con importanti figure di ricerca.