Centenario Club Ciclistico Forti e Veloci Trento

Sabato 22 novembre all’Auditorium Sant’Orsola di Cirè si è festeggiato il Centenario del Club Ciclistico Forti e Veloci. La squadra rossoblù mosse i primi colpi di pedale grazie all’intuizione del presidente Tullio Dal Prà, intraprendendo un percorso lungo un secolo che oggi è riassunto nelle 280 pagine del volume intitolato «Da un secolo Forti e Veloci».

I festeggiamenti del Centenario sono stati dedicati alla figura di Silvano Dusevich, tecnico e poi dirigente di lungo corso che ha dato un’impronta importante alla società. Il presidente Alessandro Groff ha commentato che il raggiungimento di questo traguardo straordinario porta a guardare alle radici e ai valori che incarnano, e a chiedersi dove vogliano arrivare in futuro.

Nel corso della mattinata si sono susseguiti ricordi di vittorie di atleti cresciuti nel club rossoblù come Marcello Osler e Davide Bais, e delle giovani imprese di Brandon Fedrizzi e Alessio Magagnotti. La Forti e Veloci ha visto anche altri propri ex corridori salire sul tetto del mondo a una rassegna iridata su pista, come Mauro Trentini, e ha lanciato verso il professionismo anche Riccardo Lucca, Samuele Rivi e Samuele Zambelli.

Ha onorato l’anniversario con la sua presenza pure il due volte vincitore del Giro d’Italia Gilberto Simoni, che ha ricordato che il ciclismo è uno sport che ti permette di crescere con abitudini sane. Alla sua ruota si è subito portato Moreno Moser, ex professionista, che ha detto che bisogna sostenere la base e ammira i direttori sportivi e i dirigenti che si prendono certe responsabilità.

Alla celebrazione del centenario hanno preso parte tutti i rappresentanti degli sponsor e le autorità del mondo politico e sportivo. Sono intervenuti anche vari rappresentanti di enti locali e sponsor, oltre al nutrizionista dottor Alfonso Presutto, con cui la Forti e Veloci ha avviato una proficua collaborazione. Il centenario si è concluso con uno sguardo avanti, verso nuovi e ambiziosi traguardi.