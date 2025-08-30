27.6 C
Cent’anni di Amici della natura: il turismo in Svizzera

Da StraNotizie
Oggi gli Amici della natura celebrano il centenario della loro associazione nazionale, fondata a Zurigo nel 1925, che ha riunito diverse sezioni già esistenti. Originariamente creato come movimento operaio, si è evoluto in un’organizzazione dedicata al tempo libero e al turismo, con un forte impegno nella politica sociale e ambientale. Le celebrazioni si svolgono al Volkshaus di Zurigo.

In realtà, gli Amici della natura festeggiano il loro secondo centenario, avendo celebrato nel 2005 i 100 anni dalla fondazione delle prime sezioni nel 1905. Il primo gruppo fu fondato nel 1895 a Vienna dall’insegnante socialista Georg Schmiedl, con l’intento di dare accesso alla natura e alle montagne alla classe operaia delle città.

Ferdinand Bednarz promosse nel 1905 la creazione delle sezioni in Svizzera, tra cui Zurigo, Berna, Lucerna e Davos. Questi gruppi organizzavano escursioni, gite sugli sci e corsi sui funghi a prezzi accessibili, costruendo anche delle case adatte a queste attività, la prima delle quali si trovava sulla cima del Säntis.

Durante il periodo tra le due guerre, il movimento ha guadagnato forza, beneficiando delle migliorie salariali e delle ferie pagate per la classe operaia. Con l’idea di “turismo popolare”, gli Amici della natura cercarono di offrire vacanze a un pubblico più ampio. Tuttavia, la crescita del turismo di massa suscitò preoccupazioni tra alcuni attivisti, temendo una perdita degli ideali originari.

Negli anni successivi, l’organizzazione si è trasformata in un’associazione per il tempo libero familiare, professionalizzando la gestione e ampliando l’offerta di attività. Negli anni Ottanta si è avvicinata al movimento ambientalista, promuovendo un “turismo dolce e senza scopo di lucro”. Oggi conta oltre 100 sezioni e 61 case in tutta la Svizzera, con circa 13.000 membri. Una nuova strategia è stata lanciata per attrarre nuovi membri.

