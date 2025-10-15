Censimento Istat in Valdera: obbligo di partecipazione e scadenze

È iniziato il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni in Valdera, promosso dall’Istat. Un campione di famiglie del territorio è stato selezionato per partecipare a questa rilevazione. Le famiglie scelte riceveranno una lettera informativa con tutte le indicazioni e le credenziali necessarie.

La partecipazione al censimento è obbligatoria per legge; chi non risponde potrebbe incorrere in sanzioni amministrative. Il questionario può essere compilato autonomamente online. Per l’indagine “da lista”, il periodo di compilazione va dal 6 ottobre al 9 dicembre, con accesso possibile tramite il portale Istat utilizzando le credenziali fornite, SPID o Carta d’Identità Elettronica. Per l’indagine “Areale L2”, invece, la scadenza per la compilazione online è fissata all’11 novembre, sempre a partire dal 6 ottobre.

Per chi preferisce ricevere assistenza, sono disponibili centri comunali di rilevazione in tutti i comuni dell’Unione Valdera e presso la sede dell’Unione. Qui è possibile ricevere supporto informatico e compilare il questionario tramite un operatore. Ulteriore aiuto è offerto anche presso i punti Digitale Facile.

Per le famiglie che non hanno ancora completato il questionario online, è previsto un contatto diretto: dal 12 novembre al 23 dicembre, un rilevatore le raggiungerà per un’intervista telefonica o di persona. I rilevatori sono identificabili tramite un tesserino con foto e timbro del Comune, e la loro identità può essere verificata contattando il Numero Unico Istat 1510.