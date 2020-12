Quanto persone si possono invitare a Natale o a Capodanno? Il nuovo Dpcm, che entra in vigore il 4 dicembre, non fissa un numero preciso di posti a tavola. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza a Palazzo Chigi si sofferma sul “problema dei festeggiamenti, dei cenoni, dei veglioni, molto sentito dagli italiani e non solo. In un sistema liberaldemocratico non possiamo entrare nelle case delle persone e imporre stringenti limitazioni”. Quindi, nessun numero preciso. “Possiamo limitarci a introdurre una forte raccomandazione: raccomandiamo fortemente di non ricevere persone non conviventi, soprattutto in queste occasioni, in cui i festeggiamenti diventano più intensi”.

