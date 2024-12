Cenone di Capodanno da Antonino Cannavacciuolo: Prezzi e Menù al Ristorante Stellato Villa Crespi

Antonino Cannavacciuolo, noto chef campano, propone un menu speciale di Capodanno presso il ristorante Villa Crespi, situato sulle rive del lago d’Orta. Questo cenone, emblematico per un’esperienza gastronomica di alta classe, ha un costo di 500 euro a persona, escludendo le bevande. Il menù prevede dieci portate che uniscono elementi della tradizione culinaria con interpretazioni innovative.

Il menu inizia con un’ampia gamma di antipasti, tra cui un’ostrica guarnita con caviale, latticello e una granita al rapanello, e scampi crudi preparati alla pizzaiola con acqua di polpo. Seguono i primi piatti, come i plin di agnello alla brace serviti con zuppa forte e gamberi rossi, e uno spaghetto allo zafferano arricchito con ricci di mare e quinoa croccante. Tra i secondi, spiccano un rombo accompagnato da cime di rapa e latticello, oltre a un cilindro di pasta alla genovese con carciofi e topinambur. La cena conclude con un dessert che include piccola pasticceria, come babà e code di aragosta, e un buffet finale assortito.

Oltre all’attività al ristorante, Cannavacciuolo si prepara anche a tornare come giudice nella nuova edizione di MasterChef Italia, un programma che ha contribuito a far crescere la sua famosità. La nuova stagione di questo talent show culinario vede Cannavacciuolo affiancare i colleghi Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Il suo stile è caratterizzato da un approccio diretto e appassionato, bilanciando la sua vasta esperienza nell’alta cucina con una capacità di comunicazione che trasmette ironia e autenticità.

La partecipazione di Cannavacciuolo a MasterChef rappresenta un ulteriore legame tra tradizione e innovazione, che è un tema centrale sia nelle sue creazioni culinarie sia nel suo ruolo in trasmissione. Il cenone di Capodanno al Villa Crespi non è solo un’opportunità per assaporare piatti raffinati ma anche un modo per vivere un’esperienza gastronomica che riflette il suo approccio unico alla cucina. Con questo evento, l’chef ribadisce il suo impegno per l’eccellenza culinaria, attirando chi cerca un’indimenticabile serata di festa.