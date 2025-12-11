6.4 C
Cena toscana a Montaione

Da stranotizie
Il Ristorante I Ciampa di Montaione ospiterà la prima serata dell’iniziativa “Locale, di Gusto!”. Questa serata sarà un’occasione unica per scoprire i sapori autentici della tradizione toscana. L’appuntamento è per stasera alle 20.30 nel locale di via Chiarenti, dove la cena sarà un vero e proprio viaggio culinario attraverso i piatti della tradizione regionale.

La cena inizierà con un tris di sapori che include i classici crostini con i fegatini, crostini con cavolo nero e lardo e il tortino di cipolle rosse, seguiti dalla confortante pappa al pomodoro. Successivamente verranno serviti gli gnudi burro e salvia e le casarecce al cinghiale, ma il piatto forte della serata sarà il lesso rifatto, accompagnato dai tipici Fagioli all’uccelletto. Per concludere, gli ospiti potranno gustare cantuccini e Vinsanto.

Durante la cena, sarà previsto un attento abbinamento con una selezione di vini, tra cui Cingalino, Borgoforte e Bordocampo. Il costo della cena, che include acqua e vini in abbinamento, è di 38 euro. La serata sarà condotta dalla giornalista ed esperta di enogastronomia Francesca Pinochi. È obbligatoria la prenotazione, che può essere effettuata telefonando al numero fisso 0571 69552 o ai cellulari 338 3675265 o 338 9436257.

“Locale, di Gusto!” è un progetto realizzato da Confesercenti Firenze, con il sostegno di Regione Toscana e altri enti, che ambisce al rafforzamento strategico della rete di attività aderenti a Vetrina Toscana. L’intento è valorizzare le produzioni tipiche e di qualità attraverso le tradizioni culinarie toscane e favorendo una integrazione della filiera “produzione-distribuzione-commerciale-turismo”.

