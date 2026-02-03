Cena romantica a San Valentino: ricette speciali da provare

San Valentino è l’occasione perfetta per celebrare l’amore anche a tavola. Preparare una cena romantica con piatti deliziosi crea un’atmosfera speciale, proprio come nei tempi antichi, quando i Greci onoravano l’amore attraverso il cibo.

Si può scegliere tra proposte di terra o di mare, piatti crudi o cotti, esotici o tradizionali. Per chi ha poco tempo o non è un esperto in cucina, i menù pronti delle Coop.fi rappresentano una soluzione ideale per sorprendere il partner.

Per chi opta per il menù di terra, il box include polenta fritta con salsa ai funghi e salsiccia, sugo ai funghi porcini e peposo con patate. Dall’altro lato, il menù di mare offre insalata di mare, sugo alla polpa di granchio e seppie e totani con patate. Entrambi i menù sono già pronti, basta aggiungere la pasta e hanno un costo di 19,90 euro. È possibile prenotarli presso il reparto gastronomia fino alle 10 di giovedì, con ritiro il sabato.

Se si preferisce un menù dal reparto pescheria, è disponibile un’opzione leggera con insalata di mare, gamberi sgusciati, sugo misto scoglio e filetto di orata al cartoccio. Questo menù ha un costo di 20,90 euro e può essere prenotato fino alle 12 di venerdì, con ritiro il giorno successivo.

Per concludere la cena, non dimenticate un dolce e qualche tocco afrodisiaco come cioccolato, zenzero, zafferano, peperoncino, mandorle, pistacchi, caffè e champagne, per brindare e chiudere la serata in bellezza.