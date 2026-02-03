13 C
Roma
martedì – 3 Febbraio 2026
Cucina

Cena romantica a San Valentino: ricette speciali da provare

Da stranotizie
Cena romantica a San Valentino: ricette speciali da provare

San Valentino è l’occasione perfetta per celebrare l’amore anche a tavola. Preparare una cena romantica con piatti deliziosi crea un’atmosfera speciale, proprio come nei tempi antichi, quando i Greci onoravano l’amore attraverso il cibo.

Si può scegliere tra proposte di terra o di mare, piatti crudi o cotti, esotici o tradizionali. Per chi ha poco tempo o non è un esperto in cucina, i menù pronti delle Coop.fi rappresentano una soluzione ideale per sorprendere il partner.

Per chi opta per il menù di terra, il box include polenta fritta con salsa ai funghi e salsiccia, sugo ai funghi porcini e peposo con patate. Dall’altro lato, il menù di mare offre insalata di mare, sugo alla polpa di granchio e seppie e totani con patate. Entrambi i menù sono già pronti, basta aggiungere la pasta e hanno un costo di 19,90 euro. È possibile prenotarli presso il reparto gastronomia fino alle 10 di giovedì, con ritiro il sabato.

Se si preferisce un menù dal reparto pescheria, è disponibile un’opzione leggera con insalata di mare, gamberi sgusciati, sugo misto scoglio e filetto di orata al cartoccio. Questo menù ha un costo di 20,90 euro e può essere prenotato fino alle 12 di venerdì, con ritiro il giorno successivo.

Per concludere la cena, non dimenticate un dolce e qualche tocco afrodisiaco come cioccolato, zenzero, zafferano, peperoncino, mandorle, pistacchi, caffè e champagne, per brindare e chiudere la serata in bellezza.

Articolo precedente
Scopri il Giappone Incredibile: Itinerari Unici da Vivere
Articolo successivo
Scopri il Significato di ‘We Found Love’ di Rihanna e Calvin Harris
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.