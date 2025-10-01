20.2 C
Cena preelettorale del Psi a Bettolle per le regionali

Cena preelettorale del Psi a Bettolle per le regionali

Il Partito Socialista Italiano ha organizzato una cena preelettorale a Bettolle, una frazione di Sinalunga. Questo incontro, previsto per il 2 ottobre, rappresenta un’importante occasione di scambio e condivisione in vista delle elezioni regionali. Alfredo Ardanese, segretario provinciale del Psi, ha spiegato che durante la cena si potrà discutere di idee, progetti e valori che guideranno la coalizione del Psi nel prossimo governo regionale.

All’evento parteciperanno importanti esponenti del partito e i candidati senesi del Psi. Tra i presenti ci saranno Enzo Maraio, segretario nazionale del Psi, e Gerardo Labellarte, commissario regionale del partito. Inoltre, interverranno Giorgio del Ciondolo e Stefania Bracciali, candidati del Psi nel collegio di Siena sotto la lista “Casa dei Riformisti Giani Presidente”. Giorgio del Ciondolo ha una lunga esperienza nel Psi, avendo ricoperto il ruolo di assessore provinciale ed è attualmente membro della segreteria nazionale. Stefania Bracciali, invece, è un’indipendente e lavora come direttore dell’Unità Operativa di Diagnostica per Immagini presso l’Ospedale Alta Val D’Elsa; è anche vicepresidente del circolo culturale Giacomo Matteotti di Poggibonsi.

Il prossimo appuntamento con i candidati socialisti sarà lunedì a Montepulciano.

