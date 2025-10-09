19.4 C
Cena elettorale della Lega a Pisa: progetti per la Toscana

Si è svolta a Pisa, al Tower Plaza Hotel, una cena elettorale della Lega Salvini Premier in preparazione delle Elezioni regionali. L’evento, a sostegno della capolista e consigliera regionale Elena Meini e del candidato Giorgio Petralli, ha visto la partecipazione di oltre 350 persone, tra cui militanti, amministratori locali, imprenditori e sostenitori.

Erano presenti il segretario federale e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, gli onorevoli Susanna Ceccardi e Andrea Crippa, insieme al giornalista Giovanni Sallusti. Hanno partecipato anche diverse autorità locali, tra cui il sindaco di Pisa Michele Conti e numerosi sindaci della provincia.

Durante la serata, Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti hanno lodato il lavoro di Elena Meini sul territorio, delineando le future priorità del partito in Toscana. Susanna Ceccardi ha relazionato sugli sviluppi avvenuti al Parlamento Europeo riguardo al caso di Ilaria Salis.

L’incontro si è caratterizzato per un clima di partecipazione e confronto, con momenti dedicati al dialogo e alla condivisione tra cittadini ed esponenti locali.

