Cena di Natale del Rotary Club Cristoforo Colombo al Mike’s Restaurant all'insegna della beneficenza

Raccolti fondi per sostenere il progetto ‘Mettiamoci in Gioco’ e iniziative associazione ‘Gli Amici di Andrea’

Piacevolissima serata al Mike’s Restaurant di Roma per la cena di Natale del Rotary Club Roma Cristoforo Colombo. Nell’incantevole cornice dell’ultimo piano del building che ospita anche la Coin di San Giovanni, il ristorante, gestito dalla Bar Banqueting e nato da un’idea di Andrea Azzarone, ha ospitato un evento mondano importantissimo tra convivialità, amicizia e solidarietà. Alla serata ha preso parte anche Tonino Boccadamo, patron della maison omonima, che ha messo a disposizione della serata alcuni premi per la riffa natalizia.

Boccadamo, visibilmente emozionato, è stato insignito di una targa ricordo e della carica di socio onorario del Rotary Club Roma Cristoforo Colombo: “La serata mi ha riempito di emozione. Ho avuto il piacere di conoscere tante belle persone e gli interlocutori giusti per condividere il mio impegno sociale attraverso la Fondazione Boccadamo. È stata, infatti, una nuova occasione per promuovere i progetti solidali attraverso una riffa organizzata con l’obiettivo di sostenere l’aiuto verso gli altri. In palio c’erano dieci creazioni Boccadamo e ogni partecipante ha ricevuto in dono il braccialetto della Fondazione. Al termine della serata la generosità dei rotariani ci ha permesso di raccogliere quasi 1.400 euro che in parte andranno a sostenere il progetto Mettiamoci in Gioco e anche le iniziative dell’associazione “Gli Amici di Andrea”. La serata mi ha permesso di vivere anche una bellissima sorpresa visto che sono stato accolto nel Club come socio onorario e omaggiato con una targa di cristallo. Ringrazio la Presidente e tutti i rotariani che mi hanno accolto facendomi sentire tra persone amiche e piene di voglia di fare come me”.

Presente tra gli ospiti anche il padrone di casa Ezio Staffieri, Direttore della Coin di San Giovanni, che visto l’alto valore morale della serata e del Rotary Club Roma Cristoforo Colombo ha voluto donare ai soci la fidelity card Coin, dedicando loro una scontistica ad hoc sugli acquisti. Silvia De Mari, Presidente del Rotary Club Roma Cristoforo Colombo, si è detta entusiasta della serata e ha inoltre voluto lanciare un appello forte: “L’anno che sta per concludersi non ci ha dato pace e prosperità, ma guerre in tanti paesi e una grave crisi economica. L’unico augurio da formulare, quindi, è quello di non perdere mai la speranza: sperare che l’uomo riscopra quei valori di moralità, di solidarietà e di bontà che devono essere al primo posto per garantire buoni rapporti fra uomo e uomo, fra famiglia e famiglia, fra nazione e nazione”. La Presidente ha poi dichiarato: “La buona riuscita di questa serata è merito del lavoro di squadra di tutto il gruppo con il quale collaboro. Oltre a tutti i soci, infatti, vorrei ringraziare il Prefetto Diego Corbelli, il Tesoriere Orlando Mancini e il Segretario Benedetta Podestà”. La serata -allietata dalle musiche del sassofonista Oreste Monti e dalle composizioni floreali de “Il giardino fiorito” di Emilio Leva- ha visto anche l’ingresso di due nuovi soci nel club: Marco Sicurezza (presentato da Augusto Ciafrei) e Sara Colatosti (presentata da Silvia De Mari).