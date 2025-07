Cena di muggine a Marina di Pisa: un viaggio acquatico unico

Venerdì 18 luglio, il circolo “Il Fortino” di Marina di Pisa offrirà una serata gastronomica dedicata al muggine, un pesce tipico della zona, con un menu che spazia dagli antipasti ai secondi piatti, presentando le celebri varietà “sciolina” e “gargia d’oro”.

Durante l’evento, i giornalisti di Seconda Cronaca guideranno i partecipanti in un’affascinante narrazione sulla “Pisa acquatica”. Il racconto abbraccerà diversi aspetti della vita acquatica pisana, da Ugo Melani, noto come “Caronte”, che per 35 anni ha gestito il traffico di barche tra Riglione e Cisanello, alla misteriosa palude del Mekong pisano, un luogo alla confluenza tra Fossa Chiara e lo Scolmatore, noto per le sue eccentricità. Si passerà attraverso storie di presunti relitti affondati al largo di Bocca d’Arno, fino a giungere alla storica pescheria del centro, dove si sono svolte indimenticabili serate di karaoke.

La partecipazione richiede obbligatoriamente una prenotazione, che può essere effettuata compilando un modulo dedicato. In alternativa, è possibile contattare il circolo al numero 050 36195 o inviare un’email all’indirizzo [email protected].