Cena a Casa Bianca: Trump e il Futuro della Tecnologia USA

Il presidente degli Stati Uniti ha recentemente ospitato una cena alla Casa Bianca con alcuni dirigenti del settore tecnologico. Tuttavia, un’assenza notevole è stata quella di Elon Musk, il fondatore di Tesla, SpaceX e X.

Musk, che in passato era un sostenitore di Trump e aveva avuto un ruolo nella creazione di un’agenzia governativa per ridurre gli sprechi della spesa federale, non ha partecipato a questo incontro. I rapporti tra i due si sono deteriorati dopo un acceso confronto riguardo a una proposta di legge di Trump, che Musk ha criticato apertamente. Inoltre, Musk ha accusato Trump di nascondere documenti compromettenti relativi a Jeffrey Epstein.

In compenso, Sam Altman, CEO di OpenAI e concorrente di Musk nell’ambito dell’intelligenza artificiale, era presente alla cena. Tra gli altri partecipanti spiccava Jared Isaacman, fondatore di Shift4, scelto da Trump per guidare la NASA, ma la cui candidatura è stata ritirata a causa di divergenze politiche.

Durante la cena, Trump ha messo in evidenza gli investimenti tecnologici negli Stati Uniti, vantandosi delle somme significative destinate al Paese. Ha interagito con i dirigenti, chiedendo informazioni sugli investimenti delle loro aziende. Mark Zuckerberg di Meta e Tim Cook di Apple hanno riportato investimenti per 600 miliardi di dollari ciascuno. Sundar Pichai di Alphabet ha menzionato un investimento di 250 miliardi di dollari, mentre Satya Nadella di Microsoft ha dichiarato fino a 80 miliardi all’anno.

Tra gli altri invitati figuravano Bill Gates, Sergey Brin di Google, Greg Brockman di OpenAI, e dirigenti di altre importanti aziende tecnologiche.