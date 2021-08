Sotto indagine adesso non c’è soltanto la ditta che gettò colate di cemento in uno dei paradisi naturali della Liguria. Nell’inchiesta sul sentiero comparso all’improvviso dentro il parco di Portofino, dopo la devastante mareggiata dell’ottobre 2018, sono stati iscritti anche i nomi dei due sindaci di Portofino e Santa Margherita Ligure, Matteo Viacava e Paolo Donadoni.

Il fascicolo per abuso edilizio e violazione delle norme a tutela del patrimonio artistico e paesaggistico, aperto dal pm Fabrizio Givri del pool reati ambientali coordinato dall’aggiunto Paolo D’Ovidio, si è sdoppiato.