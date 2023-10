Celtic-Lazio oggi alle 21, come vederla in tv e streaming

La Lazio fa visita al Celtic oggi 4 ottobre nel match valido per la seconda giornata del Gruppo E di Champions League. La sfida di Glasgow sarà trasmessa in diretta tv dalle 21. I biancocelesti arrivano all’appuntamento dopo l’1-1 casalingo all’esordio con l’Atletico Madrid, con il pareggio rocambolesco siglato allo scadere dal portiere Provedel. Il Celtic è a quota zero dopo la sconfitta in casa del Feyenoord.

Probabili formazioni Celtic-Lazio

CELTIC (4-3-3): Hart; Johnston, Philips, Scales, Taylor; O’Riley, McGregor, Hatate; Palma, Furuhashi, Maeda. Allenatore: Rodgers. A disposizione: Bain, Morrison, Ralston, Iwata, Paulo Bernardo, Tumbull, M.Johnston,Forrest, Yang, Oh.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Patric, Pellegrini; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro. Allenatore: Sarri. A disposizione: Sepe, Magro, Gila, Romagnoli, Lazzari, Hysaj, Cataldi, Guendouzi, Rovella, Isaksen, Castellanos, Zaccagni.

Come vedere la partita in tv e in streaming

La partita sarà visibile in diretta per gli abbonati su Sky Sport, Now e Infinity+. La diretta streaming sarà disponibile anche su SkyGo.