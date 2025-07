Celso Valli: un Maestro della Musica Italiana Inesauribile

Celso Valli, importante figura della musica italiana, è scomparso il 27 luglio a Bologna all’età di 75 anni. Nato il 14 maggio 1950, Valli è stato un protagonista cruciale per oltre cinquant’anni, contribuendo a creare successi intramontabili come “Come saprei”, “Quello che le donne non dicono” e “Self control”.

La sua carriera spaziò dal jazz agli inizi, al rock progressive con i Ping Pong, fino al pop e alla italo disco, dimostrando una capacità unica di reinventarsi. Valli lavorò con artisti prestigiosi come Eros Ramazzotti, Mina, Vasco Rossi, Laura Pausini, Renato Zero, Gianni Morandi, Claudio Baglioni e Ornella Vanoni. Con Ramazzotti formò un sodalizio straordinario, realizzando brani emblematici come “Musica è” e “Un’emozione per sempre”.

Vasco Rossi lo ha definito “un genio assoluto”, mentre Laura Pausini ha sottolineato quanto il suo tocco abbia influenzato canzoni che sono diventate colonne sonore delle vite di molti. Anche Mina e Vanoni hanno condiviso momenti speciali con lui, esprimendo ammirazione per la sua dedizione e il suo talento.

Le sue composizioni e arrangiamenti, da “Ricominciamo” a “Io canto”, hanno lasciato un’impronta indelebile nella cultura musicale italiana. La sua abilità nel creare equilibrio ed emozione nei brani ha fatto sì che Valli fosse considerato un artista senza pari. I funerali si terranno mercoledì 30 luglio nella Chiesa di San Valentino della Grada a Bologna, ma la sua musica continuerà a risuonare nelle radio di tutto il paese.