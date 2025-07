Celso Valli: il maestro della musica italiana in lutto

La musica italiana piange la scomparsa di Celso Valli, figura di spicco nella produzione e arrangiamento musicale, morto all’età di 75 anni. La notizia ha suscitato un’ondata di tributi da parte di noti artisti, tra cui Vasco Rossi, Laura Pausini e Gianni Morandi, dimostrando l’impatto duraturo del suo lavoro.

Nato a Bologna il 14 maggio 1950, Valli iniziò la sua carriera come tastierista in una jazz band, trovandosi nel mezzo di un’epoca di significativa trasformazione nella musica italiana. Con la scomparsa delle grandi orchestre, si affermò come arrangiatore e produttore, segnando la transizione verso l’era dei cantautori e delle nuove sonorità.

In un’intervista, Valli rifletteva sull’importanza della preparazione e della diretta esecuzione in studio, evidenziando il suo percorso formativo che lo portò a esplorare generi come rock, jazz e colonne sonore. Durante gli anni dell’italo disco, conquistò notorietà collaborando con artisti come Mauro Malavasi e creando progetti dance di successo, tra cui Tantra e Passengers.

La sua carriera è costellata di collaborazioni memorabili con nomi come Mina, Celentano, e Ramazzotti. Noti successi come “Canzoni stonate” di Gianni Morandi e “Quello che le donne non dicono” di Fiorella Mannoia sono solo alcune delle sue opere più celebri. Valli ha saputo combinare melodie tipiche italiane con influenze soul americane, rimanendo sempre attento ai cambiamenti del panorama musicale.

Nel 2022, ha lanciato un album strumentale intitolato “Sette canzoni al piano”, un ultimo regalo per il pubblico che ha sempre ammirato il suo talento.