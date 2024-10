Cellule di tufting

Le cellule di tuft, ancora poco conosciute fino a pochi anni fa, stanno emergendo come fondamentali per la rigenerazione del tessuto intestinale. Uno studio pubblicato su Nature ha dimostrato che queste cellule epiteliali specializzate, caratterizzate da un “ciuffo” di microvilli, possono agire come staminali rigenerative in risposta a danni gravi, come quelli causati dalle radiazioni. Originariamente, le cellule di tuft erano note per il loro ruolo nel sistema immunitario, ma studi recenti hanno rivelato la loro versatilità e capacità di rispondere a situazioni di stress.

Le cellule di tuft si trovano prevalentemente nell’intestino, ma sono presenti anche in altri organi come polmoni, fegato e tratto urinario. La loro funzione non è solo di difesa immunitaria, ma includono anche il mantenimento dell’integrità epiteliale e la rigenerazione dopo lesioni. Gli scienziati dell’Hubrecht Institute hanno utilizzato organoidi intestinali umani, piccoli modelli tridimensionali dell’intestino, per comprendere meglio il comportamento delle cellule di tuft. È emerso che queste strutture possono proliferare e differenziarsi in altre cellule epiteliali, comportandosi come staminali.

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la straordinaria resistenza delle cellule di tuft ai danni da radiazioni. Mentre le cellule staminali intestinali subiscono danni irreparabili durante i trattamenti oncologici, le cellule di tuft possono continuare a proliferare e contribuire alla riparazione dell’epitelio. I ricercatori le hanno definite “cellule staminali di riserva”, pronte ad attivarsi in caso di stress o lesioni.

Inoltre, le cellule di tuft possono anche transdifferenziarsi, trasformandosi in differenti tipi di cellule epiteliali, cruciali per ripristinare la funzione intestinale. Questa capacità ha enormi implicazioni per la medicina rigenerativa, particolarmente per le lesioni intestinali gravi e per malattie infiammatorie croniche come il morbo di Crohn.

Le cellule di tuft potrebbero anche essere utilizzate per rigenerare tessuti in altri organi, come il polmone. Gli scienziati continueranno a indagare su queste cellule, con l’obiettivo di sfruttare le loro potenzialità in ambito clinico, permettendo sviluppi che potrebbero migliorare significativamente la qualità della vita dei pazienti e inaugurare un nuovo paradigma nella medicina rigenerativa.