Cellularline, il CFO Mauro Borgogno cooptato nel CdA

Il Consiglio di Amministrazione di Cellularline, azienda quotata su Euronext STAR Milan e specializzata in accessori per smartphone e tablet, ha annunciato la nomina di Mauro Borgogno come nuovo consigliere di amministrazione esecutivo. Questa decisione è stata presa dopo le dimissioni di Davide Danieli. Mauro Borgogno, attualmente Group Chief Financial Officer e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, vanta una considerevole esperienza nel campo dell’amministrazione, finanza e controllo, nonché nella gestione di processi di turnaround e fusioni e acquisizioni (M&A).

Borgogno ha iniziato la sua carriera in una importante società di revisione e ha successivamente ricoperto ruoli di responsabilità come Chief Financial Officer e Direttore Generale in diverse multinazionali operanti in vari settori industriali e nei servizi di logistica. Questa consolidata esperienza lo rende una figura adatta per il ruolo di consigliere, dato che può apportare competenze significative nel rafforzare la posizione finanziaria e strategica dell’azienda.

Al momento, Mauro Borgogno possiede 12.085 azioni di Cellularline, a conferma del suo impegno e del suo interesse diretto per il successo dell’azienda. La nomina di Borgogno come consigliere esecutivo rappresenta un passo importante per Cellularline, che continua ad evolversi in un settore altamente competitivo e in continua trasformazione. Il nuovo consigliere è chiamato a contribuire al raggiungimento degli obiettivi di crescita e sviluppo aziendale, portando la sua esperienza e visione all’interno del consiglio.

La decisione di cooptazione dei membri del Consiglio riflette non solo la capacità di adattarsi alle sfide del mercato, ma anche l’intenzione di mantenere un team di leadership forte e competente. La nomina di Borgogno è vista come un’opportunità per dare impulso all’innovazione e migliorare le strategie aziendali in un contesto di rapidi cambiamenti tecnologici e di consumo.

In conclusione, l’entrata di Mauro Borgogno nel Consiglio di Amministrazione segna un’importante evoluzione per Cellularline, posizionando l’azienda per affrontare le sfide future e massimizzare le opportunità nel mercato degli accessori per dispositivi mobili.