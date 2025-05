Cellulari, boati ed esultanza. Lazio-Juve vista dagli Internazionali

Mentre Jannik Sinner brillava al Foro Italico, la Lazio pareggiava 1-1 con la Juventus all’Olimpico, in una giornata di grande sport sabato 10 maggio, durante la 36esima giornata di Serie A. L’impianto tennistico, affollato per il ritorno del numero uno del mondo, vibrava di entusiasmo, con boati e commenti che si propagatevano tra le tribune.

Durante l’attesa per l’ingresso in campo di Sinner, vincitore contro Navone, il pubblico mostrava interesse per la partita di calcio, chiedendo notizie sul punteggio. L’incontro tra Lazio e Juventus interessava sia ai tifosi laziali che a quelli romanisti, non solo per la posizione in classifica, ma anche per la rivalità storica. Nei momenti di silenzio tra i servizi nel match di tennis, le orecchie del pubblico si allungavano verso l’Olimpico, cercando aggiornamenti sul risultato. Al Foro si udivano i cori della Curva Nord e l’esultanza dei tifosi bianconeri quando Kolo Muani segnava per la Juventus.

La notizia della rete juventina si diffuse rapidamente tra i presenti, con qualcuno che a quel punto seguiva il match in diretta tramite il proprio telefono, intanto che tifava per Sinner. Un boato ancor più forte si è alzato quando, nei minuti finali, un rigore per la Lazio venne inizialmente assegnato e poi annullato dal Var. Il gol di Vecino al 96′ ha infine scatenato l’entusiasmo di alcuni tifosi laziali negli spalti, che si sono lasciati andare a una gioiosa esultanza, rendendo omaggio a una giornata di sport che univa le passioni calcistiche e tennistiche.

