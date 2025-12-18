Cellulari a scuola in Italia

A Bari sono sorti dubbi sull’applicazione del divieto di utilizzo dei telefoni cellulari nelle scuole italiane. In particolare, ci si chiede se sia possibile trattenere temporaneamente il dispositivo di uno studente sorpreso a usarlo senza autorizzazione. Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha segnalato numerose segnalazioni da parte di insegnanti di ogni ordine e grado.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha introdotto il divieto di utilizzo dei cellulari nel primo ciclo d’istruzione durante l’orario scolastico, consentendo deroghe solo in presenza di esigenze documentate. Successivamente, il divieto è stato esteso anche alle scuole secondarie di secondo grado. Le disposizioni chiariscono che il divieto non riguarda esclusivamente le ore di lezione, ma tutte le attività scolastiche, comprese pause, spostamenti e momenti di vigilanza.

Il personale docente non ha il potere di sequestro dei telefoni cellulari, prerogativa che resta esclusiva dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria. Tuttavia, i regolamenti scolastici possono prevedere la consegna temporanea del telefono, ma solo se la procedura è chiaramente disciplinata, non coercitiva, limitata nel tempo e finalizzata esclusivamente al ripristino di un corretto clima educativo.

In caso di utilizzo non autorizzato del cellulare, il docente è legittimato a richiamare lo studente, a chiedere lo spegnimento del dispositivo e ad attivare le sanzioni previste. Qualora lo studente si rifiuti di consegnare il telefono, non è ammesso alcun intervento fisico o forzato, ma solo il ricorso agli strumenti disciplinari consentiti.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ribadisce la necessità di un equilibrio tra fermezza educativa, rispetto dei diritti e sicurezza giuridica del personale scolastico. Regolamenti di istituto coerenti con le disposizioni ministeriali e condivisi con le famiglie vengono indicati come lo strumento principale per prevenire ambiguità e conflitti, rafforzando il patto educativo tra scuola, studenti e genitori.