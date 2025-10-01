Celle Ligure celebra il cinema indipendente con la Mostra internazionale

La Mostra Internazionale del Cinema Indipendente è tornata a Celle Ligure, trasformando il paese in un vero e proprio palcoscenico cinematografico. La tredicesima edizione è iniziata oggi e continuerà fino a domenica prossima. Quest’anno, la manifestazione rende omaggio alla famosa regista italiana Lina Wertmüller.

Organizzata dall’associazione Progetto CineIndipendente, con il supporto della Regione Liguria, del Comune di Celle Ligure e della Genova Liguria Film Commission, la Mostra si conferma un appuntamento fondamentale per la valorizzazione culturale e cinematografica del territorio. Alfonso Cioce, portavoce della CNA Cinema Liguria, ha sottolineato come negli anni la Liguria abbia saputo affermarsi come una location significativa per il cinema.

Il programma di quest’edizione include oltre venticinque proiezioni di lungometraggi, documentari e cortometraggi provenienti da Italia, Francia, Stati Uniti, Svizzera e Croazia. Le proiezioni si svolgeranno presso il centro socioculturale “Raffaele Arecco” e altri spazi cittadini. Barbara Pacini, presidente di Progetto CineIndipendente, ha evidenziato l’originalità e la creatività del cinema indipendente.

La presentatrice ufficiale sarà l’attrice Eloise Valli, affiancata da ospiti di spicco come il regista Joan Oduotan e il produttore Franco Boccagersi. Accanto alle proiezioni, sono previsti workshop e panel tematici. Inoltre, sarà avviato il Liguria Film Market, un’iniziativa che mira a facilitare co-produzioni internazionali.

Il sindaco, Marco Beltrame, ha espresso il suo orgoglio per l’evento, sottolineando l’importanza del cinema come volano per l’industria e la cultura in Liguria.