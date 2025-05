Cella perquisita: scoperto un telefono

Dopo una videochiamata presunta tra Baby Gang e Niko Pandetta durante un concerto, le perquisizioni nella cella di Pandetta, attualmente in carcere per spaccio e evasione, hanno portato alla scoperta di un telefono. Ora è indagato per accesso illecito a dispositivi di comunicazione per detenuti. Durante la sua esibizione a Catania il primo maggio, Baby Gang ha chiesto al pubblico di salutare Pandetta in collegamento, dando origine a domande se la comunicazione fosse in diretta o registrata. La polizia penitenziaria ha avviato delle indagini, come richiesto dalla Procura di Catania, per chiarire la situazione.

Le forze dell’ordine stanno analizzando anche i video postati sui social dai presenti al concerto. La performance di Baby Gang ora è oggetto di attenzione da parte delle autorità e potrebbe comportare conseguenze legali. Nonostante l’organizzazione del festival non fosse stata informata della videochiamata, il direttore artistico ha ribadito la loro intenzione di mantenere la libertà di espressione durante l’evento.

Niko Pandetta, noto per i testi controversi delle sue canzoni, è originario di Catania e ha avuto una carriera da cantante neomelodico prima di diventare trapper. Tra le sue canzoni, una è dedicata allo zio, boss mafioso Salvatore Turi Cappello. L’inchiesta è in corso per valutare il ruolo di Pandetta nel concerto e l’uso del telefono in cella, mentre la Procura sta compiendo accertamenti per chiarire i dettagli dell’accaduto.