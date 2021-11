In attesa di tornare a girare il mondo con il suo Courage World Tour, Celine Dion avrebbe dovuto tenere una serie di spettacoli nel nuovo Resort World Theatre di Las Vegas, ma è stata costretta ad annullarli per motivi di salute.

Lo staff della cantante canadese ha dato qualche informazione in più: “L’artista ha avuto spasmi muscolari gravi e persistenti che le impediscono di esibirsi. Il suo team medico continua a valutarla e curarla. Tuttavia, i sintomi che sta vivendo le impediscono di partecipare alle prove in corso per il nuovo spettacolo“.

Sono però le indiscrezioni spuntate fuori in queste ore a preoccupare seriamente tutti i fan dell’artista. Un parente di Celine Dion raggiunto da un giornalista della rivista Here ha dichiarato che la malattia sarebbe più grave del previsto.

I’m heartbroken by this. My team and I have been working on our new show for the past eight months, and to not be able to open this November saddens me beyond words. Now, I have to focus on getting better… I want to get through this as soon as I can. – Celine xx… pic.twitter.com/cEDLQt9HDg

