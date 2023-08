Celine Dion, la sorella aggiorna sulle drammatiche condizioni della cantante: “Nessuna medicina funziona”

Dopo aver rimandato il suo Courage Tour, lo scorso dicembre Celine Dion in un video ha rivelato di avere una rara malattia, la sindrome della persona rigida o SPR: “Mi spiace di essermi presa così tanto tempo prima di darvi notizie. Come sapete sono sempre stata un libro aperto ma fino a ora non ero pronta a parlare di ciò che ho dovuto attraversare. È da tanto tempo che ho dei problemi di salute e non è facile per me affrontarli. Recentemente mi è stato diagnosticato un disordine neurologico molto raro che si chiama ‘Stiff-person syndrome’ (SPS, sindrome della persona rigida) che colpisce una persona su un milione. Non sappiamo ancora molto di questa malattia rara, ma ora sappiamo che è la causa degli spasmi muscolari di cui soffro. Sfortunatamente, questi spasmi influenzano la mia vita quotidiana a vari livelli. A volte ho molta difficoltà a camminare e non sempre riesco a usare le mie corde vocali per cantare come vorrei“.

A maggio la cantante di A New Day Has Come ha poi annunciato di dover cancellare il tour: “Mi dispiace di avervi deluso ancora una volta. Sto lavorando duramente per recuperare le forze, ma andare in tour può essere davvero difficile anche quando sei al 100%. Non è giusto per voi ragazzi continuare a posticipare gli spettacoli, e per quanto mi spezzi il cuore, è meglio che cancelliamo tutto ora, fino a quando non sarò davvero pronta per tornare di nuovo sul palco. Voglio che tutti sappiate che non mi arrendo. E non vedo l’ora di rivedervi tutti“.

Celine Dion, l’aggiornamento della sorella.

A pochi mesi dall’ultimo annuncio di Celine Dion, adesso è sua sorella maggiore Claudette ad aggiornarci sulle condizioni della cantante canadese: “Quando la chiamo ed è impegnata, parlo con nostra sorella Linda, che vive con lei, e mi dice che sta facendo di tutto per guarire. Sta interpellando i migliori ricercatori nel campo di questa malattia rara. Ma non si riesce a trovare nessuna medicina che funzioni. Continuiamo però a sperare. La speranza è una cosa molto importante. Nonostante non abbiano trovato nulla che funzioni, lei ogni giorno lavora per cercare di mantenere in forma il proprio corpo“.

E speriamo davvero di rivederla presto sul palco, pronta a farci sentire quella che è tra le voci più belle del mondo.