“Non è affatto impensabile che un giorno si possa ritornare ad abbracciarci. Ridere. Ballare e cantare. Basterebbe solo un po’ di severa attenzione… altrimenti… Non voglio nemmeno immaginare cosa potrebbe accaderci… Ora come ora, come stanno andando le cose, la paura purtroppo rimane l’unica ancora di salvezza e invece vedo che sono ancora tanti quelli che sfidano il virus. Qualcuno addirittura dice che non ci si contagia nemmeno se ci baciano in bocca con la lingua, però avverte: non più di un quarto d’ora perché poi c’è il rischio di ammalarsi”. Lo dice Adriano Celentano che in un nuovo video pubblicato su Instagram fa una dedica ai giovani volontari di Somaglia, un comune del lodigiano, che, in difesa dell’ambiente, si sono uniti ed hanno ripulito il territorio dai rifiuti abbandonati nel verde e lungo le strade. Non manca una considerazione sui negazionisti del virus e il ricordo di chi ci ha recentemente lasciati: Gigi Proietti, Paolo Rossi, Maradona e Little Richard.

Fonte