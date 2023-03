Celentano e il Noce Moscata Gate: Cattelan le chiede cosa è successo ad Amici

A distanza di due mesi Alessandro Cattelan ha riportato in vita il Noce Moscata Gate… in Rai! Ieri sera il conduttore a ‘Stasera c’è Cattelan‘ ha ospitato Alessandra Celentano e le ha subito chiesto cosa è accaduto la notte di capodanno.

“Io quest’anno sono venuto ospite ad Amici e sono capitato nella famosa puntata della noce moscata. Sì quella del noce moscata gate. Voi non avete mai detto cosa è successo davvero. Si è capito che questi ragazzi ne hanno combinata un po’ una grossa. Però non si è mai saputo nel dettaglio. Io sono stato in studio dieci minuti e poi per due settimane di fila tutti chiedevano a me cosa era successo ad Amici. Io dicevo ‘ragazzi io sono stato lì solo cinque minuti’. Questo è stato un argomento di cui si è discusso molto. Dai dimmelo solo a me all’orecchio che voglio saperlo”.

La Celentano ha cercato di cambiare discorso, tra colpi di tosse e complimenti sulle luci del programma: “Sto dissimulando. Dai ironizzo facendo un colpo di tosse perché è una cosa orrenda“.

La verità l’ha svelata Dagospia: “Sui social ha preso piede la teoria della noce moscata. Noi possiamo confermarvi che è tutto vero. I ragazzi sarebbero arrivati a questo dopo una ricerca su YouTube, dove avrebbero cercato un modo per “sballarsi” in maniera artigianale. Ci sono anche stati dei piccoli malori, ma nulla di davvero grave per gli alunni“.

Alessandra Celentano e l’evoluzione dei ragazzi di Amici negli anni.